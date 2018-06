Après deux victoires de rang, l’équipe de France a terminé sa préparation pour la Coupe du monde 2018 sur un match nul contre les Etats-Unis (1-1) samedi soir. Rapidement interrogé à l’issue de la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps a livré ses premières impressions au micro de TF1.

« Il nous a manqué un petit peu de jus face à une équipe des Etats-Unis généreuse et qui nous a laissé peu d’espaces. On a eu du mal dans les vingt premières minutes de la seconde période, mais sur la fin, on a repris le dessus encore », a analysé Deschamps. L’entraîneur de 59 ans a ensuite expliqué qu’il n’alignerait pas obligatoirement la composition contre l’Australie dans une semaine : « ce ne sera pas forcément le même non. »