Débarqué aux Girondins de Bordeaux cet été pour prendre la succession de Cédric Carrasso, Benoît Costil est revenu sur ses non-convocations en équipe de France depuis deux matchs. Une situation que ne vit pas forcément très bien le principal protagoniste. L’ancien portier du Stade Rennais a exprimé son mal-être dans les colonnes du Parisien ce vendredi.

« Je souhaite le meilleur à mes collègues car ce sont des très bons gardiens et de super mecs. Mais oui, j’ai été déçu, ça fait même c... J’ai envie d’être au très haut niveau et l’équipe de France, c’est ça. J’ai eu la chance et le privilège d’y être. Alors ça m’a beaucoup affecté de ne pas être retenu. Je vais continuer à bosser avec mon club et faire en sorte d’avoir plus d’arguments pour revenir, » a commenté le gardien girondin. Reste à savoir s’il va réussir à convaincre Didier Deschamps de le rappeler chez les Bleus à l’avenir...