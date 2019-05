Sélectionné par Didier Deschamps pour les prochains rendez-vous de l’équipe de France contre la Bolivie, la Turquie et Andorre, Léo Dubois (24 ans) a savouré au micro de RMC Sport. Le latéral droit de l’Olympique Lyonnais espère maintenant honorer sa première cape avec les Bleus cet été.

« J’ai regardé la liste, comme la dernière fois et les précédentes. Heureusement, aujourd’hui, ça m’a souri. Ma première sélection ? Je l’espère, ce sera à moi de tout donner pour en avoir (du temps de jeu), le coach me donne l’opportunité de venir. Ce sera à moi de tout donner pour revenir. Rester moi-même, découvrir le groupe et me fondre dans le collectif », a confié l’ancien Nantais.