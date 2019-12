Cela fait maintenant plus d’un an et demi que l’Équipe de France a été couronné championne du monde au terme de son parcours au Mondial 2018 en Russie. Cependant, tout n’est pas terminé avec cette Coup du monde. L’Assemblée Fédérale d’hiver se tenait au sein de la Fédération Française de Football (FFF). Une assemblée qui aura permis de rendre des comptes au sujet de ce qu’ont touché les Bleus durant leur compagne mondiale.

Comme le rapporte le Journal du Dimanche dans son édition du jour, les joueurs français, et une partie du staff, ont touché la moitié des recettes du Mondial 2018. On parle alors d’une enveloppe de 37,4 millions d’euros (36 millions de contributions FIFA et 1,4M€ de vente billetterie). À noter que pour la saison 2018-2019, la FFF a annoncé un résultat net de 500 000 euros.