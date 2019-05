Alors qu’ils ont été officiellement promus chevaliers de la Légion d’honneur le 1er janvier dernier, les 23 Bleus champions du Monde en Russie en 2018 n’ont toujours pas reçu leur médaille. Ce sera chose fait le 4 juin prochain, lors d’une cérémonie au Palais de l’Élysée, comme l’indique L’Équipe.

Cette remise de médaille avait été dans un premier temps prévue le 13 novembre 2018, mais cela n’avait pas pu se faire en raison de la commémoration des attentats du Bataclan survenus trois ans plus tôt. Le 4 juin, les Tricolores seront en stage à Clairefontaine et auront joué deux jours plus tôt contre la Bolivie, à Nantes, en amical. Les 23 joueurs recevront la médaille de chevalier de la Légion d’honneur, alors que Didier Deschamps et Noël Le Graët seront eux promus au rang supérieur d’officier de la Légion d’honneur.