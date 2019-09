À l’occasion des matches de qualification à l’Euro 2020, l’équipe de France a facilement disposé de l’Albanie au stade France (4-1), samedi soir. L’homme de la rencontre était sans contestation Kingsley Coman (23 ans), auteur d’un doublé, et la performance du joueur du Bayern Munich réjouit Luis Fernandez.

« Quand l’équipe de France joue aussi collectivement, c’est compliqué de la battre. Et je voudrais glisser un mot sur Kingsley Coman. Je suis heureux de son doublé, explique l’ancien joueur et entraîneur du PSG dans les colonnes du Parisien. Ce gamin a connu de nombreuses blessures et le voir revenir aussi bien est un vrai bonheur. »

