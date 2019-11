Malgré plusieurs situations dangereuses face au but de la Moldavie (score final 2-1), Olivier Giroud a dû attendre le penalty obtenu par Lucas Digne pour scorer ce jeudi soir au Stade de France. Un but décisif, qui a offert la victoire aux Bleus et compte visiblement beaucoup pour le buteur tricolore.

« J’avais à cœur de le tirer parce que j’ai beaucoup tenté ce soir (jeudi). Il a manqué un peu de réalisme et un brin de réussite. J’étais très désireux de pouvoir donner la victoire et ça a été le cas sur le penalty obtenu par Lucas (Digne) », a confié l’attaquant de Chelsea à l’issue de la partie à La Chaîne L’Équipe.