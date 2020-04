9 juillet 2006 à Berlin. La France défie l’Italie en finale de la Coupe du Monde. Avec un score de 1-1, les deux équipes doivent passer par la prolongation. Une période durant laquelle Zinedine Zidane, buteur sur penalty à la 7e minute, voit rouge pour un coup de tête sur Marco Materazzi. Derrière, les Bleus s’inclinent aux tirs au but (3-5). Latéral droit de l’équipe de France entre 2000 et 2008, Willy Sagnol était titulaire pour cette rencontre. Et au micro de RMC, ce dernier est revenu sur cet événement : « moi, je ne vois pas le geste de Zizou donc... Tu rentres dans le vestiaire, tu as perdu, tu as un mec qui, à un moment donné, parle et s’excuse, mais tu ne l’entends pas parce que tu es dans ta déception, dans ton monde. Moi, je lui ai parlé, mais très rapidement. Mais on s’est reparlé quelques années après. Mais sur le coup de toute façon, quand Zizou s’excuse, je n’ai pas envie quelque part de les accepter (ses excuses, ndlr), je n’ai pas envie de discuter avec lui, de rentrer dans un débat à ce moment-là. »

La déception étant tellement grande avec cette défaite en finale, l’ancien joueur du Bayern Munich n’écoute donc pas le numéro 10 dans le vestiaire. Du coup, Willy Sagnol a dû se changer les idées en allant aux toilettes. « Quand un joueur te dit "je suis désolé", tu n’as pas envie de l’entendre. Tu t’en fous. Tu n’as même plus envie de parler avec parce que tu n’es plus très clair dans ta tête et que sur le coup de l’émotion, tu peux dire des choses que tu regrettes. Il vaut mieux ne rien dire. J’ai dû partir dans les toilettes pour fumer 250 clopes en 10 minutes et c’est comme ça que j’ai évacué », a déclaré le natif de Saint-Étienne sur cet épisode douloureux.