Directeur général de l’Ajax Amsterdam, l’ancien gardien de la Juventus et de Manchester United, Edwin van der Sar était présent à Dubaï aujourd’hui lors des Globe Soccer Awards. Il est revenu au micro de Sky Sports Italia sur les débuts compliqués de son ancien joueur, Matthijs de Ligt, désormais à la Juventus.

« Les difficultés initiales de De Ligt sont normales. Matthijs n’a que 20 ans et joue dans un grand club comme la Juve et dans un championnat, l’italien, qui est beaucoup plus compliqué que le Néerlandais. De Ligt est un très bon gars et les Bianconeri n’ont pas à s’inquiéter. Il est fort. Matthijs est quelqu’un qui essaie toujours de s’améliorer, avec cette mentalité, il veut devenir l’un des meilleurs. J’en ai vu d’autres comme ça, tout d’abord Cristiano Ronaldo. »