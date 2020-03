Le coronavirus perturbe complètement le calendrier footballistique de cette deuxième partie de saison. Alors qu’en Serie A on se dirige vers un arrêt total de la compétition pour un mois, que le PSG-BVB va se jouer à huis clos, voilà qu’un autre match très attendu sera joué sans public.

Il s’agit du duel entre Séville et l’AS Roma de jeudi, qui se déroulera donc dans un Ramon Sanchez Pizjuan complètement vide. Et au vu de la situation en Italie, on peut déjà imaginer que le retour de ce huitième de finale d’Europa League alléchant se disputera aussi à huis clos...