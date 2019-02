L’affaire avait fait grand bruit, il y a trois ans. Espoir déchu du football anglais, Adam Johnson restait néanmoins un cadre de Sunderland et une figure connue de la Premier League. Tête d’affiche des Black Cats, il avait sympathisé avec une jeune fan de 15 ans et avait eu des rapports d’ordre sexuels avec cette dernière.

Condamné à six ans de prison en février 2016 pour attouchements sexuels sur mineur, il pourra prétendre à la liberté conditionnelle d’ici un mois. Le joueur de 31 ans aura donc la possibilité de reprendre sa carrière. Selon The Sun, des clubs des championnats indiens et chinois songeraient à s’offrir ses services.