Ousmane Dembélé fait beaucoup jaser depuis le début de la saison, à tel point qu’un départ avait été envisagé pour l’international français. Seulement, depuis plusieurs matches, ses performances ont fait taire ses détracteurs. Robert Pires a été questionné par Mundo Deportivo sur un potentiel échange entre Neymar et Dembélé, et le champion du monde 1998 s’est montré catégorique.

« Si je devais choisir, je garderais Dembélé et je ne prendrais pas Neymar. Ousmane n’a que 21 ans, il sait jouer des deux pieds et il a beaucoup de qualités avec le ballon. Il a beaucoup de potentiel, beaucoup plus que ce que nous avons vu jusqu’à présent », a ainsi déclaré le champion du monde 1998.