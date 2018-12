Ce mardi a été une journée riche en émotions pour Ousmane Dembélé. Auteur d’un but remarquable face à Tottenham en Ligue des Champions (1-1), le Français avait fait parler de lui quelques heures plus tôt lorsque AS annonçait que la direction du FC Barcelone avait décidé de lui infliger une amende d’au moins 100 000€ à cause de ses retards répétés.

Mais ce matin, on apprend via la radio espagnole Cadena COPE que le montant de l’amende est bien plus élevé qu’annoncé. Ainsi, les Blaugranas auraient imposé une amende de 200 000€ à l’international tricolore ! Ce dernier, qui s’est entretenu avec son club, n’a pas cherché à fuir ses responsabilités.