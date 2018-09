Cet été, Enzo Zidane s’est vu prêté pour toute cette saison par Lausanne-Sport au Rayo Majadahonda, après six mois passés en D2 suisse. Avec le club de la banlieue de Madrid, il a déjà joué 6 matchs de Liga 1 2 3. Interrogé par As, le milieu offensif français est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à faire son retour en Espagne, et dans ce club en particulier.

« J’avais joué dans le passé contre le Rayo Majadahonda et contre son entraîneur, Antonio Iriondo, et je savais qu’ils jouaient un bon football. Le coach est comme un père qui vous parle de la vie et vous donne des conseils sur tout », a-t-il expliqué au journal ibérique. Il a aussi évoqué son nom, difficile à porter, mais qui ne le pèse plus grâce à ses coéquipiers. « Je suis très à l’aise et le groupe est très gentil. Ici, je ne suis que Enzo. Après cela, il est toujours là, mais j’essaye de le mettre de côté. Je fais ma carrière petit à petit et j’essaye de grandir au maximum. »