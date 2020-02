La 21e journée du championnat néerlandais offrait un duel entre l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven. Surnommée De Topper, cette rencontre a tourné à l’avantage des locaux. Emmenés par le jeune Ryan Gravenberch (17 ans), les Amstellodamois ont pris l’avantage en fin de première période. Suite à une percée plein axe de Donny van de Beek sur quarante mètres, Quincy Promes héritait de la sphère sur la gauche de la surface.

L’ailier néerlandais reprenait le ballon à bout portant et ajustait Lars Unnerstall d’une frappe en force (35e). Tenant jusqu’au coup de sifflet final, les Godenzonen se sont imposés 1-0 et reprennent trois points d’avance sur leur principal rival l’AZ Alkmaar. Le Feyennord et Willem II sont à dix points. Le PSV Eindhoven pointe à une décevante cinquième place avec 14 points de retard sur le leader.