Le transfert d’Antoine Griezmann (28 ans) au FC Barcelone n’a pas fait que des envieux. L’ancien conseiller du Français, Eric Olhats est revenu sur la situation du joueur dans les colonnes du Journal du Dimanche. « Antoine aurait mérité une sortie plus digne. C’est sa faute et celle de son entourage. Je suis un peu attristé, car il doit énormément à Gil, au directeur sportif Andrea Berta, à Diego Simeone ».

Ce dernier n’hésite pas non plus à donner de plus amples détails sur les contacts que l’attaquant a noué avec le Barça : « Barcelone l’a contacté avant le huitième de finale de Ligue des champions entre l’Atlético et la Juventus, en février. Les discussions n’ont pas eu lieu au bon moment. J’ai confiance en notre délégué général, Miguel Angel Gil, quand il assure détenir les preuves que le transfert ne s’est pas conclu comme il aurait dû. Il y a eu une forme de négligence ». Vous l’aurez compris, la relation n’est pas au mieux entre le joueur et son ancien « deuxième père » qui l’a recruté à la Real Sociedad. Si Griezmann n’est « pas un mauvais mec » mais il « zappe les gens qui ne font plus partie du décor [...] J’ai un goût amer [...] Je lui souhaite de travailler sur cette amnésie ».

