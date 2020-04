Erling Braut Håland réalise une saison sensationnelle avec 40 buts au compteur. Des prestations de haut niveau qu’il doit à son talent mais également à Ole Gunnar Solskjaer. Le coach norvégien, aujourd’hui à Manchester United, a lancé le jeune attaquant dans le grand bain au FK Molde et l’a beaucoup conseillé sur son jeu. Visiblement, cela a bien aidé la natif de Leeds. Le joueur du Borussia Dortmund a tenu à lui rendre hommage lors d’un entretien avec Eurosport Norvège.

« Il m’a appris des règles simples pour un attaquant : varier mes tirs en utilisant la finesse. Avant, je ne voulais que frapper en force et détruire le gardien adverse. Solskjær m’a dit que je n’avais pas besoin de le faire et que je pouvais utiliser d’autres ressources. Je me suis donc entraîné dessus, sans marquer de buts. L’essentiel est que j’ai gardé ces remarques dans ma tête pour la suite », a-il expliqué. Ses paroles feront plaisir à Ole Gunnar Solskjaer. Håland est devenu un serial buteur et n’a pas perdu son efficacité sur les frappes en force, malheureusement pour les gardiens adverses. Keylor Navas s’en souviendra.