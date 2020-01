Recruté juste avant l’ouverture officielle du mercato hivernal par le Borussia Dortmund, Erling Braut Håland (19 ans) est en train tout doucement de découvrir sa nouvelle équipe. Interrogé par la chaîne officielle du club allemand, l’attaquant norvégien a expliqué son choix : « le club m’a dit directement : "nous avons besoin de toi en attaque dans notre équipe, nous aimons ton style de jeu et nous voulons t’avoir ici." J’ai aimé la façon dont ils m’ont parlé à ce moment-là et c’est ce qui m’a poussé à signer au club. C’est à ce moment-là que j’ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple. »

Content de son choix, le natif de Leeds a ensuite tenu à expliquer son style de jeu : « je suis un joueur assez direct, si je pouvais choisir, j’irais directement vers le but et marquerai. C’est ce que je fais le mieux. Je suis un gars qui travaille dur, qui aime marquer des buts et qui aime jouer au football. Je veux aussi que les gens voient quel genre de joueur je suis. Je ne veux pas trop parler, je veux que les gens voient comment je suis ... et ensuite ils verront. »