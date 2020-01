Avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite, où il disputera une version new look de la Supercoupe d’Espagne en compagnie de Valence, de l’Atlético et du Real Madrid, le FC Barcelone doit surmonter l’obstacle Espanyol, lanterne rouge, à l’occasion du derby au RCDE Stadium (21h). Objectif : tenter de reprendre la première place de la Liga au rival merengue.

Pour ce match à la saveur particulière, Ernesto Valverde est privé de ter Stegen, Arthur et Dembélé. Il aligne au coup d’envoi un 4-3-3 dans lequel on retrouve Neto au but, une défense avec Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Alba, ainsi qu’un milieu de terrain où Busquets évoluera en 6, de Jong et Rakitic un cran plus haut. Aux avant-postes, Messi, Suarez et Griezmann seront présents. En face, pour sa première sur le banc des Pericos, l’ancien Blaugrana Abelardo choisit de titulariser un 4-2-3-1. Diego Lopez est au but. La défense ce soir composée de Javi Lopez, Bernardo, Naldo et Didac. Au milieu, David Lopez, qui monte d’un cran, et Marc Roca tenteront de soutenir la charnière. Sur les ailes, Victor Gomez et Melendo chercheront, en compagnie de Sergi Darder, d’apporter de la vitesse et de délivrer de bons ballons à Calleri.

Les compositions d’équipes :

Espanyol : Diego Lopez - Javi Lopez, Bernardo, Naldo, Didac - David Lopez, Roca - Victor Gomez, Darder, Melendo - Calleri

FC Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann