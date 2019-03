En très grande forme avec l’Olympique Lyonnais ces derniers temps où il marque but sur but, Moussa Dembélé est bien sûr de retour en sélection Espoirs. Et son entraîneur, Sylvain Ripoll semble tout particulièrement heureux de le retrouver surtout dans cet état de forme. De très bon augure à quelques mois de l’Euro Espoirs.