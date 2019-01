Après le FIFA The Best et le Globe Soccer du meilleur entraîneur de l’année 2018, Didier Deschamps, champion du Monde 2018 en Russie à la tête des Bleus, s’est vu remettre une nouvelle récompense.

Le sélectionneur de l’équipe de France s’est en effet vu remettre le prix d’entraîneur français de l’année 2018 décerné par France Football, suite au vote d’un jury constitué des anciens lauréats et du rédacteur en chef de l’hebdomadaire.