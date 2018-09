Ce soir à Londres, la cérémonie FIFA The Best réunit les personnalités majeures du football mondial. Parmi les distinctions remises au court de la soirée, le trophée de meilleur entraîneur était l’un des plus attendus. Nominés, Ernesto Valverde (Barcelone), Gareth Southgate (Angleterre), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Roberto Martinez (Belgique), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Stanislav Cherchesov (Russie) et Massimiliano Allegri (Juventus) ne faisaient pas partie du trio gagnant. Les trois finalistes étant Zlatko Dalic (Croatie), Didier Deschamps (France) et Zinedine Zidane (Real Madrid).

Finalement, Didier Deschamps a été sacré meilleur coach pour sa victoire en Coupe du monde. Deux ans après s’être incliné en finale de l’Euro, le technicien français a réussi un coup de maître pour permettre à l’Équipe de France de remporter le deuxième mondial de son histoire. Sorties d’un groupe où figuraient le Pérou, le Danemark et l’Australie, les Bleus ont battu l’Argentine dans un match fou (4-3) en huitièmes de finale. Ils ont ensuite écarté l’Uruguay (2-0) et la Belgique (1-0) avant de défaire la Croatie en finale (4-2). Un parcours exceptionnel où Didier Deschamps a fait office de guide. Tout naturellement, il reçoit le premier trophée d’entraîneur de l’année de sa carrière.