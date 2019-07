Quelques semaines après la Coupe du Monde féminine qui se disputait dans l’Hexagone, l’Euro féminin des moins de 19 ans se tenait ce mois-ci en Écosse. Un an après avoir échoué en phase de poules, l’équipe de France U19 voulait faire beaucoup mieux. Après un beau parcours, les joueuses de Gilles Eyquem affrontaient l’Allemagne ce soir en finale. Et les Françaises se sont imposées sur le score de 2-1 !

Tout avait mal débuté pourtant puisqu’Anyomi profitait d’une frappe sur la barre transversale pour ouvrir le score d’une demi-volée du droit (6e). Les Bleuettes réagissaient cependant derrière. Au terme d’une belle combinaison, Baltimore trouvait le chemin des filets du gauche (13e). En deuxième période, Lakrar donnait l’avantage à son équipe sur corner (73e), et le score n’évoluait plus. L’équipe de France U19 s’imposait donc dans cette finale pour remporter le cinquième Euro de son histoire après 2003, 2010, 2013 et 2016 !

NOS U19 SONT CHAMPIONNES D'EUROPE grâce à cette victoire 2-1 face à l'Allemagne !! #FiersdetreBleues pic.twitter.com/j2e2tiTe2r — Equipe de France (@equipedefrance) July 28, 2019

