Après un match nul 0-0 contre la Pologne et une victoire 3-2 contre la Suisse, l’équipe de France U19 disputait son troisième match qualificatif pour le Championnat d’Europe qui se déroulera à l’été 2020 en Irlande du Nord. Face au leader du groupe, Israël, les Bleuets ont livré une vraie démonstration de force. C’est le néo-bordelais Yacine Adli qui a ouvert le score en début de rencontre sur un service de Pierre Kalulu (12e).

Buteur, le joueur formé au Paris Saint-Germain se transformer en passeur lors de la seconde période. Il permettait ainsi à Charles Abi (56e) et Jean Marcelin (78e) de marquer. Prenant le large, la France a facilement géré la fin de match et s’impose 3-0. Elle se retrouve en tête du groupe avec un point d’avance sur son adversaire du groupe. Pendant ce temps, la Pologne et la Suisse se sont quittées sur un score de parité.