L’Europa League débute dès le mardi. Match avancé des seizièmes de finale, le duel entre Fenerbahçe et le Zenit se voulait intéressant. À domicile, la formation turque avait l’avantage de compter sur son public. Le club russe retrouvait pour sa part la compétition deux mois après la trêve hivernale. Un différentiel physique s’est nettement ressenti dès les premières minutes. Le Fenerbahçe a finalement pris l’avantage sur corner avec un ballon contré par le dos d’Hernani. À l’affût, Islam Silmani s’est chargé d’ouvrir le score (21e).

Mieux par la suite, la formation de Sergueï Semak tentait de revenir au score et Mehmet Topak fauchait l’Argentin Sebastian Driussi dans sa surface (44e). Le penalty était alors frappé par Robert Mak. Après une course d’élan surprenante, le Slovaque voyait sa tentative être détournée sur la barre transversale par Harun Tekin. Les débats étaient un peu plus équilibrés par la suite, mais cela ne suffisait pas pour le Zenit. Finalement, Fenerbahçe s’impose 1-0 et prend une option pour le match retour.