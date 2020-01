Carlo Ancelotti (60 ans) fait déjà l’unanimité dans les rangs d’Everton. Nommé sur le banc des Toffees le 21 décembre dernier après le limogeage de Marco Silva, le technicien italien a ramené le sourire aux voisins des Reds de Liverpool sur les bords de la Mersey en remportant ses deux premiers matches (face à Burnley, à Newcastle) avant de s’incliner à Manchester City. Dominic Calvert-Lewin (22 ans) a joué un rôle important depuis l’arrivée du « Mister », puisque l’attaquant anglais a inscrit 3 des 4 buts marqués par Everton version Ancelotti. Une forme qui semble traduire le bonheur de Calvert-Lewin d’être coaché par l’ancien entraîneur du Real Madrid.

« Carlo Ancelotti est l’un des plus grands managers du monde, et en grandissant, je le voyais à la télévision, travaillant dans les plus grands clubs du monde. Il dégage une certaine prestance. Cela provient juste de l’homme qu’il est et de ce qu’il a accompli dans le football. Travailler avec lui tous les jours est un privilège. C’est un entraîneur qui sait comment remporter des trophées et qui sait comment travailler avec de grands joueurs. Avoir un manager comme lui ne peut être qu’excitant. C’est un moment incroyable pour être un fan ou un joueur d’Everton. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve », a déclaré Dominic Calvert-Lewin à Match of The Day, dans des propos rapportés par la BBC ce samedi. Carlo Ancelotti, qui souhaitait faire venir l’Anglais à Naples avant d’être limogé par le club italien, a ramené Everton de la 18ème à la 11ème place de Premier League en 3 journées.