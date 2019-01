Le PSG est engagé dans une course contre la montre pour boucler l’arrivée d’un ou deux milieux de terrain afin de satisfaire les demandes de son entraîneur Thomas Tuchel. Avec Lassana Diarra et Adrien Rabiot poussés vers la sortie, et un Marco Verratti actuellement blessé, le club de la capitale a un grand besoin de renforts dans ce secteur du jeu. Alors que le dossier Leandro Paredes est toujours en attente de finalisation, le cas Idrissa Gueye est toujours approfondi.

Une première offre avait été lâchée, et refusée par Everton, qui ne souhaite officiellement pas se séparer de son milieu de terrain de 29 ans. Mais l’ancien Lillois n’a pas les mêmes objectifs. Selon Skysports, il a ainsi écrit à ses dirigeants pour leur demander de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais il n’a pas été jusqu’à formuler la fameuse "transfer request" pour officialiser son envie de départ, poursuit le média anglais. Il ne reste désormais que trois jours pour boucler ce dossier.