Everton a retrouvé la victoire ce samedi lors de la réception de West Ham. Marco Silva a peut-être sauvé sa tête grâce à ce succès. Ce n’était pas si évident pour les Toffees puisque Seamus Coleman, le capitaine, était absent, alors que Gylfi Sigurdsson, le vice-capitaine, démarrait lui sur le banc. C’est donc Lucas Digne qui portait le brassard.

« Notre capitaine était suspendu et Gilfy ne débutait pas, du coup je savais que j’allais être capitaine. Le coach m’avait parlé. J’ai pris ça avec énormément de plaisir. C’est un honneur d’être capitaine de cette équipe car ce sont des supers gars, c’est un grand club. C’est une grande responsabilité. Le coach me donne confiance et je peux être que fier » a expliqué le latéral gauche au micro de Canal Plus après la rencontre.