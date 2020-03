Lors de la victoire d’Everton sur Crystal Palace (3-1) le 8 février dernier, Djibril Sidibé a connu une drôle de mésaventure. Alors qu’il s’apprêtait à entrer en jeu en début de rencontre (26e minute) pour remplacer un Theo Walcott blessé, le Français s’est aperçu qu’une chaussette lui manquait. Il a alors effectué un aller-retour express au vestiaire pour aller chercher le tissu manquant et effectuer son entrée en jeu. Il s’en est expliqué ce lundi soir dans Le Vestiaire sur RMC Sport.

« À l’ancienne, il n’y avait qu’une paire de chaussettes à enfiler. Maintenant, il y a la chaussette coupée et la chaussette par-dessus. (...) Le coach envoie d’abord s’échauffer Iwobi. Vu que c’est un milieu droit, je ne pensais pas rentrer. Finalement, il m’appelle donc j’enlève le haut, le bas et je remonte mes chaussettes. Et c’est là que je m’en suis rendu compte... J’ai pensé à demander à Moise Keane, derrière moi, de me donner une de ses chaussettes. Mais je me suis dit que j’allais être encore plus ridicule si je faisais ça. Le coach m’appelait "Sidi, Sidi", donc je suis finalement reparti aux vestiaires. Je me suis dit que j’avais intérêt à faire une bonne rentrée » s’est amusé à raconter le champion du monde de 27 ans.