Alors que son départ de Valence dès cet hiver ne fait plus aucun doute, l’attaquant belge Michy Batshuayi aura l’occasion de choisir entre plusieurs clubs pour finir sa saison. Selon The Daily Mirror, Everton se serait rajouté à la liste des prétendants à l’avant-centre, aux côtés d’autres équipes comme Crystal Palace et Fulham ou encore Monaco.

Le Belge pourrait venir combler une attaque défectueuse chez les Toffees, où les avants-centres Cenk Tosun (2 buts cette année) et Oumar Niasse (0 but) ont beaucoup de mal à trouver le chemin des filets adverses. La bataille s’annonce donc acharnée puisque les dernières informations donnent un avantage à l’AS Monaco. Affaire à suivre.