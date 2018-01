Arsenal se prépare à vivre un mercato très agité dans le sens des départs. Ces derniers jours, le cas Alexis Sanchez fait énormément parler. Le Chilien, libre en fin de saison, serait tout proche de rejoindre Manchester United. Arsène Wenger doit aussi composer avec le cas de Theo Walcott.

Sous contrat jusqu’en 2019 chez les Gunners, l’Anglais est plus que jamais sur le départ. D’après Skysports, Everton, qui fait le forcing pour le récupérer ces dernières semaines, serait sur le point de l’accueillir. Walcott aurait trouvé un accord avec les Toffees et serait en route pour aller passer sa visite médicale.

BREAKING : Theo Walcott has passed medical and agreed personal terms with Everton ahead of transfer from Arsenal. #SSN pic.twitter.com/64J36Wv570

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 17 janvier 2018