Recruté pour cette saison après avoir montré de belles choses du côté de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong (22 ans) s’adapte tout doucement au sein du milieu de terrain du FC Barcelone. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, il monte en puissance après des débuts sous courant alternatif. Interrogé par le site officiel du FC Barcelone, il a pointé les différences entre l’Eredivisie et la Liga.

« Je pense que le niveau de football est plus élevé qu’aux Pays-Bas. Où, par exemple, la plupart des équipes essaient de jouer en construisant par derrière alors que ce n’est pas tellement le cas ici. De plus, dans la Liga, les rivaux sont plus durs, c’est bien mieux parce que tout le monde veut gagner. »

We sit down with @DeJongFrenkie21 on the eve of his first #ElClásico !

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019