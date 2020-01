Hier, le Real Madrid a gagné contre le Séville FC (2-1) et compte désormais trois points d’avance sur le FC Barcelone. Pour reprendre le fauteuil de leader, les Catalans de Quique Setién devront l’emporter face à Grenade.

A domicile, le FC Barcelone s’organise dans un traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Ce dernier est devancé par Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Jordi Alba. Ivan Rakitic et Arthuro Vidal accompagnent Sergio Busquets au milieu de terrain. Les trois hommes sont devancés par Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati.

De son côté, Grenade opte pour un 4-2-3-1 avec Rui Silva dans les cages. Il peut compter en défense sur Dimitri Foulquier, German Sanchez, Domingos Duarte et Victor Diaz. Le double pivot est constitué de Maxime Gonalons et Yan Brice Eteki. Alvaro Vadillo, Ramon Azeez et Darwin Machis soutiennent Carlos Fernandez en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Griezmann, Fati

Grenade : Silva - Foulquier, German, Duarte, Diaz - Gonalons, Eteki - Vadillo, Azeez, Machis - Fernandez