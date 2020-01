Le FC Barcelone est en pleine révolution. Après une défaite 3-2 en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, Ernesto Valverde a été remplacé par Quique Setién. Deux techniciens diamétralement différents. Cependant, c’est un autre coach qui aurait pu être nommé. En effet, Xavi (Al Sadd) a refusé poliment l’approche de son ancien club. Interrogé par Sport, Josep Bartomeu a expliqué qu’il verrait bien l’ancien milieu de 39 ans prendre un jour le club même s’il a rapidement recentré le débat sur Quique Setién.

« Mais bien sûr, Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, je n’en doute pas. Il en est très capable, c’est une personne qui comprend parfaitement notre football, il a d’énormes qualités et un jour il le sera. Mais maintenant, Quique Setién l’est, et je pense et j’espère que ça va très bien se passer parce qu’il s’est présenté et a dit qu’il continuerait avec la philosophie et les systèmes de jeu. Il va faire des variations, bien sûr, il va avoir ses nuances, mais je pense qu’avec les joueurs qu’il a et son talent ça devrait bien se passer » a-t-il dit.