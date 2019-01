La Liga se poursuit ce dimanche avec un match entre le leader barcelonais et Leganés. A domicile, les Catalans s’organisent en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts et une défense composée de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen et Jordi Alba. Sergio Busquets, Carles Alena et Arthur se retrouvent dans le cœur du jeu et tenteront de mettre Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Luis Suarez dans les meilleures dispositions. Lionel Messi se retrouve sur le banc

De son côté, Leganés adopte un 3-5-2 dense avec Pichu Cuellar dans les cages. La défense est constituée de Rodrigo Tarin, Kenneth Omeruo et Dimitris Siovas. Alan Nyom et Jonathan Silva assurent en tant que pistons tandis que le milieu de terrain est composé d’Oscar Rodriguez, Recio et Mikel Vesga. Enfin, la pointe de l’attaque est partagée par Martin Braithwaite et Youssef En-Nesyri.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba - Busquets, Alena, Arthur - Coutinho, Dembélé, Suarez

Leganés : Cuellar - Tarin, Omeruo, Siovas - Nyom, Rodriguez, Recio, Vesga, Silva - Braithwaite, En-Nesyri