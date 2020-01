Sur la sellette depuis quelques jours, Ernesto Valverde est sur le point de prendre la porte et de quitter son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Une situation compliquée pour le principal intéressé et qui lui vaut quelques soutiens. Ancien coach du club catalan entre 2008 et 2012, Pep Guardiola est venu défendre son confrère en conférence de presse après une victoire contre Aston Villa (6-1).

« Les entraîneurs sont toujours jugés par les résultats, quoi que nous fassions. Barcelone est un endroit spécial, car gagner la Liga ne suffit pas. Je suis vraiment désolé pour Ernesto Valverde, il ne mérite pas ça. En tant que socio du Barça j’espère que la situation pourra bientôt être résolue » a-t-il alors clamé. Reste désormais à savoir si Ernesto Valverde sera toujours à la tête des Blaugranas.