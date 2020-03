Auteur de grands arrêts et très bon dans son but, Marc-André ter Stegen fait l’unanimité au FC Barcelone. Un constat qui pousserait les dirigeants blaugranas à le prolonger. Arrivé du Borussia Mönchengladbach il y a bientôt six ans, le portier allemand voit son contrat se terminer en juin 2022, une date qui pourrait rapidement être revue à la hausse. D’après Mundo Deportivo, son agent Gerd vom Bruch a rencontré la direction catalane à ce sujet.

Les deux parties souhaitent acter la prolongation du portier pour quatre ou cinq années supplémentaires. En rempilant avec les Blaugranas, Marc-André ter Stegen bénéficierait également d’une augmentation salariale. « Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble », avait déclaré l’international allemand récemment pour le média. Le dossier devrait prochainement s’accélérer.