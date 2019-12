Le grand rendez-vous bi-annuel du football espagnol est arrivé ! Ce Clasico - initialement prévu pour le 26 octobre mais reporté suite à la rencontre en Catalogne - promet un sacré spectacle, d’autant plus qu’il est presque impossible de désigner un favori ! Les deux équipes sont effectivement au coude à coude en tête de la Liga, et affichent un niveau assez similaire dans le jeu. Si Ernesto Valverde et les fans du FC Barcelone ont la carte Lionel Messi, Zinedine Zidane et les Merengues pourront eux s’appuyer sur de nombreux joueurs en forme, à l’image de Karim Benzema et de Federico Valverde. Il faut tout de même déplorer l’absence de plusieurs joueurs comme Eden Hazard, Marcelo, Arthur Melo ou Ousmane Dembélé, tous blessés.

À noter que cette rencontre sera diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur beIN Sports, comme les fans français de la Liga en ont pris l’habitude depuis plusieurs saisons. Rappelons que les droits du championnat espagnol sont toujours la propriété de la chaine qatarie qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Ernesto Valverde et celle entraînée par Zinedine Zidane sur BeIN Sports 1 à 20h. Toutefois, Si vous êtes un supporter du club catalan ou du club madrilène et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Barça vs Real Madrid en streaming en live et en direct en toute légalité.

Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de RMC Sports qui propose une solution couplée à 25 € par mois pour RMC Sports et Be IN Sports (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement 100 % cador espagnol ou le choix de vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application BeIN Sports, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone.

Regarder le match de foot FC Barcelone - Real Madrid en streaming

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Barcelone - Real Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Le meilleur choc qui existe en Espagne, et peut-être même en Europe, sera dirigé par Alejandro José Hernández Hernández. Il a déjà dirigé trois Barça-Real dans sa carrière, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne porte chance à aucune des équipes : une victoire catalane, une victoire madrilène et un match nul !

Et autant dire qu’avec le climat de suspicion qu’il y a autour de la VAR actuellement chez nos voisins espagnols, sa prestation sera scrutée de très près ! C’est clairement un rendez-vous à ne pas manquer, notamment à cause de la rivalité historique qui existe entre les deux géants du football espagnol, mais aussi du spectacle que va nous réserver ce choc. Le dernier Clasico de Liga disputé au Camp Nou, il y a un peu plus d’un an, s’était soldé par une lourde victoire 5-1 en faveur des Blaugranas.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match FC Barcelone - Real Madrid