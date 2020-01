Dayot Upamecano (21 ans) attire les regards. Joueur du RB Leipzig depuis janvier 2017, le défenseur français s’est fait une solide réputation en Bundesliga. D’après le Daily Mail, Arsenal a récemment montré son intérêt pour l’international espoir français, estimé à environ 55 millions d’euros. Et les Gunners doivent désormais se frotter à la concurrence puisque selon The Express, le FC Barcelone se serait également penché sur le dossier.

Selon le media anglais et comme l’a rapporté The Sun hier, la possible arrivée d’Upamecano en Catalogne serait en lien direct avec un départ de Samuel Umtiti, ce dernier étant courtisé par Manchester United. Touché par les blessures, le champion du monde n’a joué que huit matchs cette saison au Barça, dont le dernier hier soir contre l’Atlético de Madrid, et sa performance a été très critiquée. De plus, l’ancien joueur lyonnais a été dépassé par son compatriote Clément Lenglet dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Affaire à suivre.