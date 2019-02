Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi, où il affrontera le Real Madrid (6 et 27 février), le FC Barcelone effectue son retour en la Liga ce samedi contre Valence, au Camp Nou, avec l’objectif d’enchaîner une neuvième victoire consécutive en championnat et de consolider son avance en tête, mettant la pression sur les deux clubs de la capitale espagnole.

Egalement qualifié pour les demi-finales de la coupe (Betis Séville), Valence s’avance en 4-4-2, sans José Gaya, blessé et remplacé par Antonio Latorre sur le côté gauche de la défense. Au milieu, Francis Coquelin fait la paire avec Dani Parejo. Devant, c’est Kevin Gameiro qui est aligné aux côtés de Rodrigo. Au Barça, Busquets est suspendu, la nouvelle recrue Jean-Clair Todibo pas encore prête. Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Jesper Cillessen sont eux blessés. Le 4-3-3 concocté par Ernesto Valverde voit Vermaelen préféré à Lenglet, Semedo remplacer Jordi Alba et Carles Aleña occuper le milieu avec Rakitic et Vidal. Devant, le trident Messi, Suarez, Coutinho est titularisé.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Nelson Semedo - A.Vidal, Rakitic, Aleña - Messi, L.Suarez, Coutinho

Valence : Neto - Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Lato - Wass, Coquelin, Dani Parejo, Cheryshev - Rodrigo, Gameiro