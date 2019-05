Après avoir éliminé le Real Betis Balompié et le Real Madrid au tour précédent, le Valencia CF et le FC Barcelone se retrouvent pour la finale de la Coupe du Roi. L’occasion pour les deux équipes de ponctuer la saison 2018-2019 par un trophée. Champions d’Espagne, les Blaugranas sont favoris même si les Valencians aimeraient bien rafler la huitième coupe nationale de son histoire.

Les Catalans d’Ernesto Valverde se présentent dans leur traditionnel 4-3-3 avec Jasper Cillessen dans les cages. Le gardien néerlandais peut compter sur Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Arthur Melo, Sergio Busquets et Ivan Rakitic composent le milieu de terrain tandis que Sergi Roberto, Lionel Messi et Philippe Coutinho forment l’attaque blaugrana.

De son côté, le Valencia CF s’organise dans un 4-4-2 avec Jaume Domenech dans les buts. Daniel Wass, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista et José Luis Gaya s’organisent en défense alors que le double pivot est constitué de Dani Parejo et Francis Coquelin. Les ailes sont occupées par Carlos Soler et Gonçalo Guedes. Enfin, Rodrigo Moreno et Kevin Gameiro sont associés en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Cillessen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Roberto, Messi, Coutinho

Valencia CF : Domenech - Wass, Garay, Paulista, Gaya - Soler, Parejo, Coquelin, Guedes - Rodrigo, Gameiro