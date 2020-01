Victime d’un grave accident de la route le 3 novembre dernier en compagnie de Kévin N’Doram, Manuel Cabit (26 ans) n’a pas encore retrouvé l’usage de ses jambes et est en rééducation à Strasbourg. Plus de deux mois après ce triste événement, le défenseur du FC Metz s’est exprimé hier dans les colonnes du Républicain Lorrain.

« Je vais beaucoup mieux. Je me déplace en fauteuil roulant depuis trois semaines et je me débrouille seul maintenant, même si je ne suis pas autonome à 100%. Je n’ai pas encore de sensation dans mes jambes » confiait-il tout d’abord avant d’énoncer ses espoirs pour la suite : « Moi, je veux réaliser mon rêve remarcher, rejouer ». S’il n’est cependant pas sûr de remarcher, le Martiniquais relativise comme il peut. « Je me dis que je suis toujours en vie et, bientôt, je serai papa. Le joueur de Guingamp, Nathaël Julan (décédé dans un accident de la route le 3 janvier), n’a pas eu cette chance, lui. »