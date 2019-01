Pour son premier match depuis la disparition d’Emiliano Sala, le FC Nantes a fait match nul contre l’AS Saint-Etienne ce mercredi soir à la Beaujoire (1-1), mais les têtes étaient bien évidemment ailleurs. Plusieurs hommages ont été rendus à l’attaquant argentin avant la rencontre, pendant et même après. Plusieurs minutes après le coup de sifflet final, Vahid Halilhodžić est revenu sur cette soirée spéciale au micro de Canal +. Le technicien du FCN a expliqué que c’était l’un des moments les plus durs de sa carrière.

« Il y a beaucoup de choses. C’est un des matches les plus difficiles que j’ai eu à préparer et à gérer dans ma carrière. C’est tellement difficile, c’est pour ça que je veux vraiment féliciter les joueurs pour ce match héroïque. Malheureusement, on n’a pas gagné même si je pense qu’on le méritait mais je les ai félicités dans le vestiaire, je suis très fier d’eux. (...) Merci aux supporters qui sont venus nous encourager. Le match était terrible. Il y a beaucoup de dignité dans ce type de match, je pense que c’était un moment très difficile, très délicat. C’est peut-être le moment le plus difficile de ma carrière sportive et je suis très fatigué ce soir. (...) Je pense que le garçon qui était avec nous il y a quelques jours serait fier de ça aussi », a lâché Vahid Halilhodžić les larmes aux yeux.