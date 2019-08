Rien ne va plus entre le FC Nantes et Vahid Halilhodžić. Le technicien bosnien est en instance de départ après de nombreux désaccords avec sa direction. Si son retrait devrait être entériné dans la semaine, l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain se cherche déjà un point de chute.

Et selon L’Équipe, coach Vahid a rencontré des émissaires de la Fédération marocaine pour prendre la succession d’Hervé Renard. Le Français a stoppé son mandat de sélectionneur des Lions de l’Atlas après la désillusion de la dernière CAN (élimination en 8es de finale). Et c’est l’actuel entraîneur des Canaris qui a été sondé, ce qui expliquerait, en partie, son désir de quitter la Beaujoire incessamment sous peu.

