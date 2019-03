Cette saison, Héctor Herrera ne manque pas de prétendants. En fin de contrat en juin prochain du côté du FC Porto, l’international mexicain devrait en effet aller voir ailleurs dans quelques mois, et plusieurs clubs seraient déjà intéressés, comme l’AC Milan, l’AS Roma ou encore l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, le club rhodanien avait déjà dans son viseur le milieu de 28 ans, mais une première offre avait été rejetée par la formation portugaise. Et il y a quelques semaines, le président de l’OL Jean-Michel Aulas avait expliqué qu’il avait confiance en Héctor Herrera : « c’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui. »

Cependant, l’Olympique Lyonnais va devoir batailler pour s’attacher les services de ce dernier, puisqu’une nouvelle écurie européenne serait entrée dans la danse pour tenter de recruter le Mexicain. D’après les informations du journal AS, Héctor Herrera intéresserait en effet fortement l’Atlético de Madrid. Le média espagnol parle même d’un accord très proche entre les parties, et le joueur devrait signer un contrat portant sur trois ou quatre saisons. Suivi par plusieurs clubs, le principal concerné aurait fait savoir qu’il souhaitait évoluer sous les ordres de Diego Simeone, l’actuel entraîneur des Colchoneros.