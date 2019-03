Et si Iker Casillas (37 ans), arrivé en 2015 en provenance du Real Madrid, prolongeait l’aventure au FC Porto ? Interrogé par Radio Renascença, son représentant Carlos Cutropia a évoqué la situation du gardien de but espagnol des Dragões, semblant laisser la porte ouverte à une possible prolongation de contrat.

« Je crois que, s’il y a une information à ce sujet, Porto communiquera quand il le souhaitera. Je ne suis pas autorisé à parler de ce sujet. Notre relation est très bonne, tout le monde le sait. Iker est très heureux à Porto, avec ses partenaires, avec les supporters. La relation avec l’institution et le coach est excellente. Je crois qu’il est encore un peu tôt pour parler de prolongation. Il est content, mais nous savons tous comme cela se passe en football. Ce que nous voulons, Iker inclus, c’est gagner, gagner le championnat, la Coupe et même la Ligue des Champions, c’est vrai », a-t-il expliqué.