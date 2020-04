Rony Lopes vit un calvaire au FC Séville. Le portugais n’a disputé que treize matches toutes compétitions confondues cette saison, dont trois en Liga. Recruté cet été pour 25 M€ à l’AS Monaco, l’ailier a très peu d’occasions de faire ses preuves sur le rectangle vert, ce qui pourrait l’inciter à chercher du temps ailleurs.

Et d’après le quotidien sportif turc Fanatik, Fenerbahce veut profiter de l’occasion et a fait de l’ancien joueur du LOSC sa priorité sur le prochain mercato. Les stambouliotes s’apprêtent même à soumettre au FC Séville une proposition de prêt selon As. Une solution qui pourrait profiter au principal concerné, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Nervionenses. Affaire à suivre.