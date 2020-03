L’aventure de Xherdan Shaqiri à Liverpool semble toucher à sa fin. L’international suisse arrivé sur les bords de la Mersey à l’été 2018 ne joue quasiment plus, en témoignent seulement six petits matches de Premier League disputés cette saison. Confronté à une forte concurrence, il ne rentre plus dans les plans de Jürgen Klopp et pourrait ainsi faire ses valises cet été.

Après avoir joué en Bundesliga, en Serie A et en Premier League, il pourrait désormais découvrir un quatrième grand championnat européen, la Liga. Selon Football Insider, le FC Séville prévoit de dégainer une première offre. Les Reds ont refusé de prêter le Suisse cet hiver et seraient disposés à le céder contre un chèque de 31 M€. Un départ de Xherdan Shaqiri cet été semble donc inévitable, et son contrat se terminant en juin 2023 ne changera pas la donne.