Arrivé l’été dernier à Fenerbahçe, Mathieu Valbuena ne vit pas réellement un conte de fée en Turquie. Malgré des débuts intéressants, l’ancien milieu de l’OM est en proie à des difficultés en ce moment. Plus titulaire depuis novembre, il n’en fallait pas moins pour que des rumeurs d’un départ cet été fassent surface. Ces derniers jours, une rumeur concernant une offre de son club formateur des Girondins de Bordeaux avait été évoquée.

Dans un entretien accordé à France Football, Petit Vélo n’a pas fermé la porte à un retour en France, mais pas dans un futur proche. « Pourquoi pas. On verra ce que l’avenir me réserve. Mais pour le moment, non. Je me sens bien dans ma peau, j’ai trente-trois ans, quand on me voit jouer, on ne pense pas à mon âge et je suis dans un club magnifique avec des infrastructures superbes. Je me sens bien ici ». C’est dit !