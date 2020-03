Comme vous le savez probablement déjà, Neymar et Thiago Silva ont décidé de rejoindre le Brésil pour échapper au confinement en France. Cette décision n’a pas été du goût de tout le monde. Et même des Brésiliens n’apprécient pas ce choix. C’est le cas de Fernando, milieu de terrain défensif de 32 ans, passé par Porto, Manchester City, Galatasaray et actuellement au FC Séville. Dans un entretien accordé à Radio Sevilla, il a pointé du doigt le comportement de ses deux compatriotes.

« Je rejette totalement cette hypothèse (de rentrer au Brésil, ndlr). Dans ma façon de penser, je suis ici plus en sécurité. De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera cette situation », a-t-il souligné, avant de regretter le peu de sérieux de son pays natal dans la gestion de la crise sanitaire. « Au Brésil, ils dévalorisent cela, ils continuent à aller sur les plages, ils ne se retirent pas. J’ai dit à ma famille que je suis inquiet et il y a une grande probabilité que leur arrive ce qui s’est passé ici en Espagne. Ici aussi, personne n’attendait et cela finit par être une situation qui restera dans l’histoire ».